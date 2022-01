கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: கர்நாடகாவில் ஊரடங்கை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து நாளை முக்கிய முடிவு

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: கர்நாடகாவில் ஊரடங்கை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து நாளை முக்கிய முடிவு + "||" + Increase in corona spread: Tomorrow's important decision regarding intensification of curfew in Karnataka

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: கர்நாடகாவில் ஊரடங்கை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து நாளை முக்கிய முடிவு