மாநில செய்திகள்

ராமநாதபுரம்: காதில் பூ சுற்றியபடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்க வந்த கடல்சார் தொழிலாளர்கள்.. + "||" + Ramanathapuram: Maritime workers who came to file a petition at the Collector's Office with flowers around their ears ..

ராமநாதபுரம்: காதில் பூ சுற்றியபடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்க வந்த கடல்சார் தொழிலாளர்கள்..