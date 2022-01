தேசிய செய்திகள்

6 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த விபத்தில் ஓட்டுனருக்கு 190 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை! + "||" + Bus driver gets 190 years in jail for crash that killed 22

6 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த விபத்தில் ஓட்டுனருக்கு 190 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை!