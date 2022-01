கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: முதல் இன்னிங்சில் இந்தியா 202 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது! + "||" + Indian team goes all out for 202 runs in first innings against SouthAfrica in 2nd test match

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: முதல் இன்னிங்சில் இந்தியா 202 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது!