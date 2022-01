மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை கொண்டு வர வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிச்சாமி வலியுறுத்தல் + "||" + We need to bring a ban on online gambling - Edappadi Palanisamy insists

ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை கொண்டு வர வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிச்சாமி வலியுறுத்தல்