மாவட்ட செய்திகள்

“எல்லோரும் இருந்தும் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன்” - பூந்தமல்லியில் கேரள வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை..! + "||" + I am lonely from everyone: Kerala youth commits suicide by hanging in Poonamallee ..!

“எல்லோரும் இருந்தும் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன்” - பூந்தமல்லியில் கேரள வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை..!