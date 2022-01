தேசிய செய்திகள்

போலீஸ் ரோந்து வாகனம் மீது கவிழ்ந்த லாரி - 3 போலீசார் உயிரிழப்பு + "||" + Three policemen died after truck lost control overturned on a police patrolling vehicle

