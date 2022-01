மாநில செய்திகள்

அம்மா பெயரில் உள்ள திட்டங்களை மூடுவதிலேயே திமுக அரசு குறியாக இருப்பது தவறானது - டிடிவி தினகரன் + "||" + It is wrong for the DMK government to be the scapegoat for closing projects in Amma's name TTV Dhinakaran

அம்மா பெயரில் உள்ள திட்டங்களை மூடுவதிலேயே திமுக அரசு குறியாக இருப்பது தவறானது - டிடிவி தினகரன்