மாநில செய்திகள்

அவசர ஆலோசனை: தமிழகத்தில் வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டு தலங்களில் கட்டுப்பாடு விதிக்க வாய்ப்பு? + "||" + Emergency consultation: Opportunity to impose restrictions on places of worship on weekends in Tamil Nadu?

அவசர ஆலோசனை: தமிழகத்தில் வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டு தலங்களில் கட்டுப்பாடு விதிக்க வாய்ப்பு?