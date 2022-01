அஜித்தின் “வலிமை”: புதிய அப்டேட் வெளியிட்ட போனி கபூர்....!

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திர நடிகரான அஜித்குமார் நடிப்பில் இயக்குனர் எச். வினோத் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் 'வலிமை'. இந்த திரைப்படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. இந்த திரைப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். நீரவ் ஷா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். ஜீ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் போனி கபூர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

இந்த படத்தின் டிரைலர் அண்மையில் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. மேலும் 'வலிமை' திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்று ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த 31-ம் தேதி படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்து படக்குழு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதில் 'வலிமை' திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 2022-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 13-ந்தேதி வியாழக்கிழமை வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், “வலிமை” திரைப்படம் குறித்து படத்தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் புதிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் வலிமை திரைப்படம் வரும் 13-ம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் என தெரிவித்துள்ளார். மேலும் வலிமை திரைப்படத்தின் டிரைலரை அவர் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Experience the POWER OF #VALIMAI, in Tamil, Telugu and Hindi. Releasing Worldwide on 13th January 2022.#AjithKumar#HVinoth@thisisysr@BayViewProjOffl@ZeeStudios_@sureshchandraa@ActorKartikeya#ValimaiFromPongal#ValimaiFromJan13pic.twitter.com/crMZfBTZFH