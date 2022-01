மாநில செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இருந்து மேல்மருவத்தூருக்கு வந்த 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று... + "||" + Corona infection affects 35 people who came to Melmaruvathur from Karnataka ...

கர்நாடகாவில் இருந்து மேல்மருவத்தூருக்கு வந்த 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று...