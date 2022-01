உலக செய்திகள்

3 பேருக்கு கொரோனா 10 லட்சம் மக்களுக்கு முழு ஊரடங்கு + "||" + With Just 3 Cases, China Locks Down City Of 1.2 Million

3 பேருக்கு கொரோனா 10 லட்சம் மக்களுக்கு முழு ஊரடங்கு