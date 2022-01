கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்:முதல் இன்னிங்சில் தென் ஆப்பிரிக்கா 229 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது + "||" + 2nd Test, Day 2: South Africa 229 all out against India, lead by 27 runs

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்:முதல் இன்னிங்சில் தென் ஆப்பிரிக்கா 229 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது