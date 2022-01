மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரி பகுதிகளில்‌ வறண்ட வானிலை நிலவும்; மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை + "||" + Dry weather prevails in Tamil Nadu and Pondicherry areas; Warning to fishermen

தமிழகம், புதுச்சேரி பகுதிகளில்‌ வறண்ட வானிலை நிலவும்; மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை