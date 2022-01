தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 58 ஆயிரத்தை தாண்டிய தினசரி கொரோனா பாதிப்பு...! + "||" + India reports 58,097 fresh COVID cases, 15,389 recoveries, and 534 deaths in the last 24 hours

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 58 ஆயிரத்தை தாண்டிய தினசரி கொரோனா பாதிப்பு...!