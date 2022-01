மாநில செய்திகள்

"இந்தியாவிலேயே சிறந்த முதல்-அமைச்சராக ஸ்டாலின் இருக்கிறார்" - கவர்னர் பாராட்டு + "||" + "Stalin is the best first-minister in India" - Governor praises

"இந்தியாவிலேயே சிறந்த முதல்-அமைச்சராக ஸ்டாலின் இருக்கிறார்" - கவர்னர் பாராட்டு