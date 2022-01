மாநில செய்திகள்

"பொங்கல் பரிசு தொகையை கூட மக்களுக்கு திமுக அரசு வழங்கவில்லை" - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + "The DMK government has not even given the Pongal prize money to the people" - Edappadi Palanisamy

