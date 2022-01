மாநில செய்திகள்

கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் இன்று நடக்கிறது + "||" + The debate on the resolution thanking the Governor for the speech is taking place today

கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் இன்று நடக்கிறது