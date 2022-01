தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 2-வது அலையை விட தற்போது கொரோனா வேகமாக பரவுகிறது....! + "||" + The corona is currently spreading faster than the 2nd wave in India ....!

