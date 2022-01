தேசிய செய்திகள்

பிரதமரின் பயணத்தில் பாதுகாப்பு குளறுபடி; உளவுத்துறை தகவல்களை பஞ்சாப் போலீசார் பின்பற்றவில்லை...! + "||" + PM security breach: Punjab Police didn't follow intelligence inputs, ignored 'Blue Book' rules, says MHA official

பிரதமரின் பயணத்தில் பாதுகாப்பு குளறுபடி; உளவுத்துறை தகவல்களை பஞ்சாப் போலீசார் பின்பற்றவில்லை...!