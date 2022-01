மாநில செய்திகள்

ராஜேந்திர பாலாஜி கைதுக்கு எதிர்ப்பு: கலெக்டர் அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்திய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கைது + "||" + Former MLA Rajavarman Arrested for Protesting Against the Arrest of Rajendra Balaji

ராஜேந்திர பாலாஜி கைதுக்கு எதிர்ப்பு: கலெக்டர் அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்திய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கைது