மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரை அழைத்து செல்ல சிறப்பு ஆம்புலன்ஸ் - மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + MK Stalin started a special ambulance to take the victims of the corona

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரை அழைத்து செல்ல சிறப்பு ஆம்புலன்ஸ் - மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்