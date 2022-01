தேசிய செய்திகள்

11 முறை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டு 84 வயது முதியவர்; 12வது முறை சிக்கினார்...! + "||" + Bihar villager claims to have got 12 COVID jabs, probe ordered

11 முறை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டு 84 வயது முதியவர்; 12வது முறை சிக்கினார்...!