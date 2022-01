தேசிய செய்திகள்

இத்தாலியில் இருந்து விமானத்தில் இந்தியா வந்த 179 பேரில் 125 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 125 of the 179 people who arrived in India by plane from Italy

இத்தாலியில் இருந்து விமானத்தில் இந்தியா வந்த 179 பேரில் 125 பேருக்கு கொரோனா