உலக செய்திகள்

‘ஒமைக்ரான்’ லேசான பாதிப்பு கொண்டதல்ல - இந்திய வம்சாவளி விஞ்ஞானி எச்சரிக்கை + "||" + Omicron's mildness a 'mistake', Covid itself not getting milder, warns UK expert

‘ஒமைக்ரான்’ லேசான பாதிப்பு கொண்டதல்ல - இந்திய வம்சாவளி விஞ்ஞானி எச்சரிக்கை