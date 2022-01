தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ பரிசோதனைக்காக பினராயி விஜயன் அமெரிக்கா பயணம் 15-ந்தேதி புறப்படுகிறார் + "||" + Kerala CM Pinarayi Vijayan to leave for US on Jan 15 for medical treatment

மருத்துவ பரிசோதனைக்காக பினராயி விஜயன் அமெரிக்கா பயணம் 15-ந்தேதி புறப்படுகிறார்