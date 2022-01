மாநில செய்திகள்

8 ,9 -ந்தேதிகளில் எழுத்துத் தேர்வுகள் திட்டமிட்ட படி நடைபெறும் - டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவிப்பு + "||" + Written exams will be held as scheduled on 8th and 9th - TNPSC Notice

8 ,9 -ந்தேதிகளில் எழுத்துத் தேர்வுகள் திட்டமிட்ட படி நடைபெறும் - டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவிப்பு