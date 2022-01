மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்வதற்கான தடை அமலுக்கு வந்த‌து + "||" + In Tamil Nadu, the ban on going to places of worship came into effect

தமிழகத்தில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்வதற்கான தடை அமலுக்கு வந்த‌து