மாநில செய்திகள்

அம்மா உணவகம் மூடப்படக்கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளேன் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + I am adamant that the AMMA restaurant should not be closed: Chief-Minister MK Stalin

அம்மா உணவகம் மூடப்படக்கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளேன் - மு.க.ஸ்டாலின்