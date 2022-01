மாநில செய்திகள்

27% இடஒதுக்கீடு செல்லும்; சமூகநீதிக்கு கிடைத்த வெற்றி: முதல்-அமைச்சர் வரவேற்பு + "||" + 27% goes to reservation; Success for Social Justice: CM Welcome

27% இடஒதுக்கீடு செல்லும்; சமூகநீதிக்கு கிடைத்த வெற்றி: முதல்-அமைச்சர் வரவேற்பு