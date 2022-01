மாநில செய்திகள்

ஒரு யூனிட் ஆற்று மணலின் விலை ரூ.1,000 ஆக நிர்ணயம்: தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Price of one unit of river sand is fixed at Rs. 1,000: Tamil Nadu Government Release

ஒரு யூனிட் ஆற்று மணலின் விலை ரூ.1,000 ஆக நிர்ணயம்: தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு