உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் அலை அடுத்த மாதம் உச்சம் அடையும்; அமெரிக்கா எச்சரிக்கை + "||" + The omega wave in India will peak next month; USA Warning

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் அலை அடுத்த மாதம் உச்சம் அடையும்; அமெரிக்கா எச்சரிக்கை