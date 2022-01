தேசிய செய்திகள்

79% பாதிப்பு; கர்நாடகாவில் கொரோனா மையம் ஆக திகழும் பெங்களூரு நகர் + "||" + 79% vulnerability; The city of Bangalore is the center of the Corona in Karnataka

79% பாதிப்பு; கர்நாடகாவில் கொரோனா மையம் ஆக திகழும் பெங்களூரு நகர்