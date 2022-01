மாநில செய்திகள்

கொரோனா எதிரொலி: கர்ப்பிணி, மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்கு விலக்கு + "||" + union minister jitendra singh exempted pregnant women and disabled employees from going to office

கொரோனா எதிரொலி: கர்ப்பிணி, மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்கு விலக்கு