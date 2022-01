மாநில செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு: கோவையில் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்ட சாலைகள்...! படம் உள்ளே... + "||" + Roads in Coimbatore are deserted and uninhabited

முழு ஊரடங்கு: கோவையில் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்ட சாலைகள்...! படம் உள்ளே...