மாநில செய்திகள்

பெரியாரை ஞாபகப்படுத்த மட்டுமே முடியும்; அவமானப்படுத்த முடியாது - கமல்ஹாசன் + "||" + Can only remind Periyar; Can't be insulted - Kamalhasan

பெரியாரை ஞாபகப்படுத்த மட்டுமே முடியும்; அவமானப்படுத்த முடியாது - கமல்ஹாசன்