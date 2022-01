உலக செய்திகள்

நியூயார்க்: அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து - 9 குழந்தைகள் உட்பட 19 பேர் பலி + "||" + 19 Dead, Dozens Injured In New York City Apartment Fire: Official

