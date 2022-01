உலக செய்திகள்

நியூயார்க் விமான நிலையம்: சீக்கியர் மீதான இனவெறி தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா கண்டனம் + "||" + US says 'deeply disturbed' over attack on Sikh cab driver in New York

நியூயார்க் விமான நிலையம்: சீக்கியர் மீதான இனவெறி தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா கண்டனம்