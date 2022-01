கிரிக்கெட்

நான் முழு உடல் தகுதியுடன் உள்ளேன்: விராட் கோலி + "||" + I am absolutely fit, says Kohli ahead of 3rd Test but rules out Siraj

நான் முழு உடல் தகுதியுடன் உள்ளேன்: விராட் கோலி