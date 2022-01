உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தை அச்சுறுத்தும் கொரோனா: புதிதாக 1,42,224 பேருக்கு தொற்று...! + "||" + COVID-19: UK records 142,224 new cases and 77 more coronavirus-related deaths

இங்கிலாந்தை அச்சுறுத்தும் கொரோனா: புதிதாக 1,42,224 பேருக்கு தொற்று...!