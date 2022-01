தேசிய செய்திகள்

5 சதவீத கொரோனா நோயாளிகளுக்குத்தான் ஆஸ்பத்திரி சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Only 5 percent of corona patients need hospital treatment - Federal Information

5 சதவீத கொரோனா நோயாளிகளுக்குத்தான் ஆஸ்பத்திரி சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது - மத்திய அரசு தகவல்