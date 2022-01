தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி மையங்கள் இரவு 10 மணிவரை இயங்கலாம் - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் + "||" + Corona vaccination centers can operate until 10pm - Federal letter to states

