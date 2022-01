சினிமா செய்திகள்

இந்தியில் 'விக்ரம் வேதா’ ரீமேக் - வேதா கதாபாத்திரத்தில் ஹ்ரித்திக் ரோஷனின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு + "||" + Vikram Vedha : On Hrithik Roshan's Birthday, His First Look From New Film

இந்தியில் 'விக்ரம் வேதா’ ரீமேக் - வேதா கதாபாத்திரத்தில் ஹ்ரித்திக் ரோஷனின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு