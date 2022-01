தேசிய செய்திகள்

மூத்த குடிமகன்களுக்கு கொரோனா மருந்துகளை கொடுக்கலாம்; ஆனால்... டாக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Senior citizens may be given corona medications but ... doctor warns

மூத்த குடிமகன்களுக்கு கொரோனா மருந்துகளை கொடுக்கலாம்; ஆனால்... டாக்டர் எச்சரிக்கை