தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள முதல் மந்திரிகளிடம் நலம் விசாரித்த பிரதமர் மோடி..! + "||" + Prime Minister Narendra Modi today spoke to Karnataka CM Basavaraj Bommai & Bihar CM Nitish Kumar and wished them a speedy recovery from COVID-19

