மாநில செய்திகள்

டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் முக கவசம் அணிந்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே மது விற்பனை + "||" + Liquor sales at Tasmac liquor stores are limited to face masks

டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் முக கவசம் அணிந்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே மது விற்பனை