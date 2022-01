மாநில செய்திகள்

11 மருத்துவ கல்லூரிகள்: “தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்” - மோடிக்கு எல்.முருகன் நன்றி + "||" + 11 Medical Colleges: "The Greatest Gift to Tamil Nadu" - L. Murugan thanks Modi

11 மருத்துவ கல்லூரிகள்: “தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்” - மோடிக்கு எல்.முருகன் நன்றி