மாநில செய்திகள்

தண்டவாளத்தில் விழுந்த குழந்தை: காப்பாற்ற குதித்த தாய் மீது மோதிய ரெயில் - இருவரும் உயிர் பிழைத்த அதிசயம்...! + "||" + Child who fell on the tracks: The train that collided with the mother who jumped to save - the miracle of both survival ...!

தண்டவாளத்தில் விழுந்த குழந்தை: காப்பாற்ற குதித்த தாய் மீது மோதிய ரெயில் - இருவரும் உயிர் பிழைத்த அதிசயம்...!