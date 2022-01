உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவல் தீவிரம்: “கனடாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவேண்டாம்” - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை..! + "||" + U.S. issues 'Do Not Travel' warning for Canada

கொரோனா பரவல் தீவிரம்: “கனடாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவேண்டாம்” - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை..!