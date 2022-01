உலக செய்திகள்

ஐரோப்பாவில் ஒரே வாரத்தில் 70 லட்சம் பேருக்கு ஒமைக்ரான்..! + "||" + More than half of people in Europe to catch Omicron, predicts WHO

ஐரோப்பாவில் ஒரே வாரத்தில் 70 லட்சம் பேருக்கு ஒமைக்ரான்..!